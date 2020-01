Bloco vai votar a favor das propostas do PCP e PSD sobre IVA da eletricidade

O Bloco de Esquerda anunciou esta quarta-feira que irá votar a favor de qualquer proposta que desça o IVA da eletricidade, e dá como exemplo as propostas do PCP e do PSD.

Mariana Mortágua critica a intransigência do Governo nesta matéria.

"O que se espera da Assembleia da República é que faça o que está certo e que cumpra o compromisso que os vários partidos já afirmaram publicamente que é a descida do IVA da eletricidade. Ninguém compreenderá que em nome de joguinhos políticos, o IVA de eletricidade deixe de descer", avisou.

"O BE mantém a sua proposta de descida faseada do IVA", ou seja, "taxa intermédia, 13%, em 2020 e taxa mínima, 6%, em 2022", considerando que "esta é a proposta que reúne mais condições para ter um consenso alargado na Assembleia da República.

