Principais bolsas da Europa em baixa devido ao impacto da propagação do vírus chinês

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em baixa, preocupadas com a propagação do coronavírus e das consequências económicas da mesma e à espera de mais resultados empresariais.

Cerca das 09:15 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,78% para 416,07 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,67%, 1,06% e 1,07%, bem como a de Madrid e de Milão, que desciam 0,59% e 1,14%, respetivamente.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e cerca das 09:15 o principal índice, o PSI20, recuava 0,19% para 5.249,34 pontos.

A bolsa de Nova Iorque terminou na quarta-feira com o Dow Jones a subir 0,04% para 28.734,45 pontos, contra 29.348,10 pontos em 17 de janeiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a subir 0,06% para 9.275,16 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 9.402,48 pontos, verificado em 24 de janeiro.

A nível cambial, o euro abriu hoje em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1016 dólares, contra 1,1005 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em março de 2020 abriu hoje em baixa, a cotar-se a 58,75 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 59,81 dólares na quarta-feira.