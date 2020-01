Rio garante que proposta para reduzir IVA da eletricidade tem cabimento orçamental

À saída de um encontro com o primeiro-ministro, esta quinta-feira, para preparar a cimeira dos países “Amigos da Coesão”, que acontece no sábado em Beja, Rui Rio diz que está a ir ao encontro do Governo e do PS quando faz uma proposta para baixar o IVA da eletricidade.

O Presidente do PSD afirma que foi o próprio PS a fazer igual proposta, em 2013, pela mão do atual secretário de Estado da Energia, e garante que a atual proposta tem cabimento orçamental se o Governo não estiver de má fé.

No final do encontro com António Costa, Rio disse que está ao lado do Governo nos esforços do grupo de países “Amigos da Coesão” para conseguirem um reforço das verbas da União Europeia para os países mais prejudicados com a atual proposta de orçamento comunitário.

