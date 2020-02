Coronavírus é um risco para a economia da zona euro, alerta BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu esta quinta-feira, no Parlamento Europeu, que há "sinais de estabilização" da economia da zona euro, mas alertou para os riscos globais, apontando o coronavírus como uma nova fonte de preocupação.

Dirigindo-se à comissão de Assuntos Económicos e Financeiros do Parlamento Europeu, em Bruxelas, Lagarde referiu que "a economia da zona euro continua a crescer", ainda que de forma "modesta", e considerou que há "sinais de estabilização", mas admitiu que os mesmos ainda são "tímidos" e rodeados de incertezas, mesmo que os riscos associados às tensões comerciais entre Estados Unidos e China tenham diminuído.

"As incertezas em torno do ambiente económico global permanecem elevadas, mesmo que aquelas relacionadas com as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China tenham regredido. Contudo, há outros riscos que persistem ou que constituem uma nova fonte de preocupação, como a incerteza em torno do impacto do coronavírus", declarou.