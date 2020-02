Governo propõe aumento de 7€ para salários mais baixos na Função Pública

O Governo propôs hoje aos sindicatos da função pública um aumento salarial de sete euros para os dois níveis remuneratórios inferiores a 700 euros mensais, prevendo que a medida abranja cerca de 150 mil trabalhadores. Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), falou aos jornalistas no final do encontro com o Governo. A dirigente sindical manifestou descontentamento com a proposta do Executivo.

A atualização em sete euros será retroativa a 1 de janeiro de 2020, propõe o Governo, e será dirigida aos funcionários públicos que atualmente se encontrem posicionados entre os níveis 4 e 5 da Tabela Remuneratória Única (TRU), cujos salários vão aumentar para, respetivamente, 642,07 e 690,13 euros.



Os restantes salários da função pública terão uma atualização de 0,3%, tal como já tinha sido anunciado, com efeitos a 1 de janeiro de 2020.