Portugal está em sétimo lugar no ranking da União Europeia no que toca à utilização de energias limpas. De acordo com o Eurostat, a percentagem portuguesa é quase o dobro da média europeia.

A Suécia é a líder dos 28, com quase dois terços da energia utilizada proveniente de fontes renováveis.

Há ainda outros três países onde mais de metade da energia utilizada já é renovável: Letónia, Finlândia e Estónia.

Em 2018, Portugal ocupou o sexto lugar.

Veja também: