Cinco gigantes tecnológicas investigadas por suspeitas de prejudicar a concorrência

A Comissão Federal do Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos da América pediu a cinco gigantes tecnológicas para fornecerem informações sobre as suas aquisições dos últimos 10 anos.

A Amazon, Apple, Alphabet, Facebook e Microsoft são suspeitas de "aniquilarem" a concorrência ao comprarem pequenas empresas rivais, numa investigação da FTC que pode chegar à Justiça.

Citado pela BBC, o presidente da comissão revelou que "todas as opções estão em cima da mesa".

"Se durante a investigação forem detetadas transações problemáticas, é possível que tenhamos de recorrer a ações coercivas para lidar com essas transações", explicou Joseph Simons, que adiantou ainda que entre as opções estão forçar as empresas a reverter negócios ou acabar parcialmente com estes.

As cinco empresas tecnológicas enfrentam outras investigações sobre práticas que podem ter prejudicado a concorrência.

Os críticos das gigantes tecnológicas defendem que estas empresas consolidaram o seu poder, na última década, ao comprar potenciais rivais. Entre os exemplos estão negócios como a compra do WhatsApp pelo Facebook, em 2014, ou a aquisição da Beats pela Apple, no mesmo ano.