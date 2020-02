"Portugal está no pódio do crescimento europeu"

O ministro das Finanças disse esta sexta-feira que o país está numa situação confortável para enfrentar choques externos. Mário Centeno lembrou ainda que Portugal está entre os países europeus que mais crescem, para desdramatizar o abrandamento em relação a 2018.

PIB cresceu 2,0% em 2019

A economia portuguesa cresceu 2,0% em 2019, uma décima acima do estimado pelo Governo, de acordo com a divulgação dos números do Produto Interno Bruto (PIB) feita pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, no quarto trimestre de 2019 o PIB nacional cresceu 2,2% em termos homólogos (comparação com o mesmo período de 2018) e 0,6% em cadeia (relativamente ao terceiro trimestre de 2019).