Preço do gás está a aumentar, apesar da descida do valor do petróleo

Além do preço do gás de garrafa, também o do gás canalizado tem aumentado apesar da descida do preço do petróleo.

Por exemplo, na freguesia de Moscavide, em Lisboa, em dezembro do ano passado o metro cubico custava 3 euros e 99 centimos, a partir de dia 9 de janeiro passou a ser de 4 euros e 21 centimos. Um aumento de cerca de 5%.

António Comprido, da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, reconhece que ainda é cedo para que a descida das cotações se reflita nos postos de venda.