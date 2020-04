Já foram entregues mais de um milhão de declarações de IRS

Em cinco dias 1,8 milhões de contribuintes já apresentaram contas ao Fisco, relativas a rendimentos que tiveram em 2019. Representam um quinto do total das declarações que vão ser entregues até final de maio, altura em que termina o prazo.

De acordo com os dados apresentados pela Autoridade Tributária, o primeiro dia da campanha foi o que teve maior afluência, com 570 mil declarações do Modelo 3 do IRS a serem submetidas no Portal das Finanças.

O Governo já garantiu que vai proceder aos reembolsos até ao fim do mês de julho.

Governo tranquiliza contribuintes em relação ao reembolso do IRS