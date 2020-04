Banco de Portugal alerta que António e Sónia Albino não podem conceder crédito

O Banco de Portugal alertou esta segunda-feira que António dos Santos Gomes Albino e Sónia Ferreira Albino não estão habilitados para a atividade de concessão de crédito.

Em comunicado, o regulador e supervisor bancário alertou que "António dos Santos Gomes Albino, com o número de identificação fiscal 143459139 e Sónia Ferreira Albino, com o número de identificação fiscal 207810613, atuando por si só ou recorrendo a terceiros, não se encontram habilitados a exercer, em Portugal, a atividade de concessão de crédito ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal".