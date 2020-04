Aumentos salariais para profissionais de saúde só em maio

Médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e auxiliares de saúde não vão receber os aumentos salariais de 0,3% para os funcionários do Estado em abril.

A medida, com retroativos a janeiro deste ano, está prevista no Orçamento de 2020, que entrou em vigor este mês, mas só chegará ao bolso de todos os profissionais de saúde no mês que vem.

O Governo diz que não houve tempo para processar a atualização salarial devido à complexidade técnica da plataforma que serve o ministério da Saúde.