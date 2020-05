Apesar do apelo do ministro das Finanças - Mário Centeno -, o Novo Banco mantém a intenção de pagar prémios aos administradores. À SIC, fonte do banco lembra que os prémios não estão a ser pagos até final de 2021 por probição da União Europeia e do Governo.

Ainda assim, o Novo Banco assume que não há qualquer intenção de recuar e que os prémios serão pagos quando isso for possível.