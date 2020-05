Quase à mesma hora que o líder do PSD reunia com António Costa, no Parlamento, os deputados do PSD aproveitavam o debate sobre o Programa de Estabilidade para atacar Mário Centeno.

Duarte Pacheco e Álvaro Almeida criticaram o ministro, que acusam de já não ter a confiança de António Costa.

Também o Bloco de Esquerda comentou o caso e defendeu que mais grave do que os pedidos de desculpa e do enredo que quase levou à demissão do ministro das Finanças, são os erros na banca.