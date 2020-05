"Saída do ministro das Finanças seria uma situação absurda e totalmente incompreensível" 

Após a polémica com a transferência de 850 milhões de euros para o Novo Banco, autorizada pelo ministro das Finanças sem informar o primeiro-ministro, Mário Centeno reiterou que "a crise foi ultrapassada", depois de se reunir com António Costa.

Ricardo Costa e o comentador da SIC Paulo Baldaia estiveram esta quinta-feira, em direto na SIC Notícias, para analisar a polémica.

Ricardo Costa considera que a crise "mudou de etapa", depois da reunião entre António Costa e Mário Centeno, e fala sobre o "efeito pirómano" das declarações na quarta-feira do Presidente da República.

"Se calhar a expressão é injusta, porque ele não tinha a intenção de atear o fogo. Queria, pelo contrário, acabar com a questão. A verdade é que a forma que usou poderia ter levado, e quase que levou, à saída do ministro das Finanças."

Paulo Baldaia defende que a crise está ultrapassada, a partir do momento em que Mário Centeno não sai do Governo, e fala sobre o prazo do ministro no Executivo.