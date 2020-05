Pandemia faz disparar o desemprego em Portugal 

No fim do mês de abril foram registadas 392.323 pessoas no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Mais 48.562 desempregados do que em março, o que equivale a uma subida de 14,1% de um mês para o outro.

Há assim em Portugal mais 76.761 pessoas desempregadas desde o início da pandemia, se comparados os números com os de fevereiro.

Em abril verifica-se também que são mais as mulheres desempregadas do que homens. O Algarve volta a destacar-se como a região onde o desemprego mais cresceu em comparação com o período homólogo de 2019.