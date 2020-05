Grupo SATA fechou 2019 com prejuízos de 53 milhões de euros

O grupo SATA fechou o ano de 2019 com prejuízos de 53 milhões de euros, valor semelhante ao registado em 2018, mas com melhorias em ambas as transportadoras aéreas, anunciou a empresa.

O grupo SATA é formado pela Azores Airlines, que opera de e para fora da região, e pela SATA Air Açores, que faz as ligações entre as nove ilhas açorianas.No que se refere à Azores Airlines, os prejuízos foram de 55,8 milhões de euros, uma melhoria de 7,6 milhões face a 2018, diz a empresa.

Já a SATA Air Açores passou de prejuízos de 2,6 milhões de euros para lucros de dois milhões de euros.

"Destacam-se a melhoria dos resultados líquidos e operacionais de ambas as transportadoras aéreas, que compensaram o forte impacto que a dívida e juros da dívida continuam a assumir no exercício do ano. No essencial, a recuperação financeira do grupo SATA está dependente da concretização do plano de recapitalização das empresas, o que permitirá alcançar o seu equilíbrio operacional e financeiro", diz a empresa na nota à imprensa que acompanha os resultados do exercício.