"Estou muito bem onde estou, não tenho qualquer ambição política"

António Costa Silva, Presidente Executivo da Partex, foi convidado pelo primeiro-ministro, no final de abril, para ajudar a desenhar o programa de recuperação económica.

Em entrevista à SIC, na sequência da notícia do convite avançada pelo semanário Expresso, o gestor sublinha que este é um trabalho que aceitou fazer pro bono e por dever cívico. Costa Silva explica que se trata de um plano de médio e longo prazo, que pretende ser o mais consensual possível e que deverá estar concluído nos próximos dois a três meses.

Em entrevista à SIC, diz também que já teve reuniões com os ministros do ambiente e da economia e desvaloriza qualquer eventual mal-estar entre membros do Governo, na sequência do convite que lhe foi dirigido.