O primeiro-ministro chamou um gestor independente para desenhar o plano de recuperação da economia.

António Costa Silva, presidente executivo da petrolífera Partex, vai negociar o plano de retoma com todos os ministros do Governo e vai ser ele a falar com partidos e parceiros sociais, em nome do primeiro-ministro.

O Bloco de Esquerda já avisou que a figura de "paraministro" não existe e que só negoceia com membros do Governo.