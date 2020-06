Mário Centeno demitiu-se esta terça-feira do cargo de ministro das Finanças. Para José Gomes Ferreira, Centeno não quis ficar com uma "imagem beliscada", mas "sai no momento em que o país precisava".

Considera ainda que se vai embora "sem aplicar o orçamento real de 2020", uma vez que "o que está em vigor é uma ficção".

Sobre o substituto, João Leitão, explica que tem experiência em orçamentos.