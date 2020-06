Governo prevê défice de 6,3% do PIB em 2020

O secretário de Estado do Orçamento e futuro Ministro das Finanças, João Leão, anunciou esta terça-feira que o défice previsto pelo Governo para este ano será de 6,3%, devido ao aumento da despesa e diminuição da receita devido à pandemia do novo coronavírus.

O governante anunciou, em conferência de imprensa, depois de lhe ser dada a palavra pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, que o aumento da despesa será de 4.300 milhões de euros, e a redução da despesa de 4.400 milhões de euros.

João Leão anunciou o número em conferência de imprensa de apresentação do Orçamento suplementar de 2020, que decorre no salão nobre do Ministério das Finanças, em Lisboa.