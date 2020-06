Governo pode baixar IVA da eletricidade de acordo com o consumo

O Governo pode assim avançar com a descida do imposto em função dos escalões de consumo.

A luz verde de Bruxelas permite que quem consome menos eletricidade, também pague menos ao fim do mês. Desta forma, as famílias com menor consumo energético vão passar a pagar uma taxa de 6% de IVA e não de 23%.

Em comunicado, o Executivo congratulou-se pela decisão e disse que "é uma solução inovadora, ambientalmente responsável e socialmente justa".