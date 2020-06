Governo aprova criação do Banco de Fomento

Entre as várias medidas de apoio à retoma económica, foi também aprovada a criação do Banco de Fomento (BPF). O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

Um mecanismo que vai financiar diretamente as empresas, principalmente com empréstimos a longo prazo e de maior risco e que poderiam ser rejeitados pela banca.

O diploma será agora submetido a audições do Banco de Portugal e o Estado português aguarda ainda a decisão final da Comissão Europeia no âmbito da notificação de auxílios de Estado.