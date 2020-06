Número de desempregados inscritos sobe 34% em maio face a 2019

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 34% em maio face ao mesmo mês do ano anterior e 4,2% comparando com abril, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O número de desempregados subiu de 305.171 em maio de 2019 para 408.934 em maio deste ano, mais 103.763 pessoas sem emprego. Em relação ao mês de abril, o aumento em maio é de 16.611 desempregados.

É preciso recuar a janeiro de 2018, quando se registaram 415.539 desempregados inscritos no IEFP, para encontrar um número superior ao verificado em maio de 2020.

O aumento do desemprego ocorre no mês em que Portugal deixou o estado de emergência devido à pandemia da covid-19 e passou ao estado de calamidade e ao levantamento gradual das medidas de confinamento.

Para a subida do desemprego face ao mês homólogo de 2019 "contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário", indica o IEFP.