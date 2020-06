Rio diz que chumbar o Orçamento suplementar na votação final “seria gravíssimo”

Rui Rio diz que o PSD deverá aprovar o Orçamento suplementar na votação final no Parlamento. O presidente do partido diz que chumbar o documento seria muito grave porque o país poderia ficar sem capacidade financeira para responder à pandemia.

A proposta do Governo de orçamento suplementar foi aprovada na generalidade dia 17 de junho em plenário na Assembleia da República, apenas com os votos contra de CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

Só a bancada do PS votou a favor, mas PSD, BE, PCP, PAN, PEV e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, abstiveram-se na votação do documento, que se destina a responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia de covid-19.

O restante calendário

Para dia 30 de junho está marcada a votação na especialidade, cuja eventual continuação está prevista para o dia seguinte, 01 de julho.

O processo deverá encerrar-se com a votação final global do documento apresentado pelo Governo, às 10:00 do dia 03 de julho, sexta-feira.