Objetivo do Governo é vender no futuro a participação na Efacec

O Governo anunciou esta quinta-feira que vai nacionalizar a posição de Isabel dos Santos na Efacec.

O Estado fica com 71,73% da empresa industrial e desbloqueia assim o impasse acionista provocado pelo caso Luanda Leaks.

No final do Conselho de Ministros, Pedro Siza Vieira explicou que o objetivo do Governo é vender no futuro a participação que agora adquiriu.

"Efacec podia seriamente desaparecer"

Na Edição da Tarde, da SIC Notícias, José Gomes Ferreira considerou que a situação da empresa "era muito difícil" e que corria o risco de desaparecer.

José Gomes Ferreira falou no impacto que a nacionalização vai ter na banca e disse que o Governo está "preocupado" com o que vai acontecer. Destacou ainda a "nacionalização surpresa" e a possível venda que "pode demorar mais do que o Executivo tem na ideia".