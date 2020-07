Portugal com a quarta pior recessão da zona euro

Bruxelas agravou as previsões económicas para Portugal e aponta agora para uma recessão de 9,8% em 2020, bem acima da projeção que o Governo incluiu no Orçamento suplementar.

O Comissário da Economia, Paolo Gentiloni, justifica as previsões com o impacto no setor do turismo externo e com o atraso da abertura das fronteiras com Espanha, que só aconteceu em julho.

Previsões pioram para quase todos os países

O país surge assim com a quarta maior recessão em 2020, a seguir a Itália, Espanha e França. A quebra económica e as previsões pioram para quase todos os países, à exceção da Alemanha, Grécia e Lituânia.

Uma recessão europeia maior do que o previsto na primavera. Ainda assim, a expectativa é que em 2021 a UE volte a crescer e Portugal possa chegar aos 6% de crescimento.