A Comissão Europeia agravou esta terça-feira as suas previsões económicas para Portugal este ano face aos choques da Covid-19, estimando agora uma contração de 9,8% do PIB, muito acima da anterior projeção de 6,8% e da do Governo, de 6,9%.

O Comissário da Economia, Paolo Gentiloni, justifica as previsões com o impacto no setor do turismo externo e com o atraso da abertura das fronteiras com Espanha, que só aconteceu em julho.