Queixa de gestão ruinosa e conflito de interesses gera nova polémica no Novo Banco

Há mais uma polémica em torno do Novo banco. Sabe-se agora que o atual presidente do conselho de administração esteve ligado ao fundo norte-americano que comprou ativos do banco a preço de saldo.

Um negócio que terá feito o Novo Banco perder quase 330 milhões de euros.