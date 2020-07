Governo agrava estimativa do défice. Ministro das Finanças acredita que 2021 será ano de recuperação

O Governo reviu em alta a previsão do défice para este ano, que deverá ser de 7%.

No Parlamento, onde esteve a ser ouvido na manhã desta quarta-feira, o ministro das Finanças acusou o PSD de ter aprovado propostas que agravam as contas e afirmou que não terá receio em alterar esta estimativa para pior, se for necessário.

A oposição critica a "vitimização" do ministro, mas Leão acusa o PSD de contradição.

Intervenção pública no Novo Banco

Outra das questões que dominou a audição foi saber se o Governo admite fazer uma intervenção pública no Novo Banco.

Para já, o executivo diz que a responsabilidade é dos acionistas, dos atuais ou outros que apareçam, e o Estado só entra com dinbheiro se estes falharem.