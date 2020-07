Reestruturação da TAP vai implicar cortes nas rotas e nos postos de trabalho

A necessária reestruturação implica cortes nas rotas da TAP e nos recursos humanos.

No início do mês, o ministro das Infraestruturas tinha já dito que não podia garantir todos os postos de trabalho na empresa. Reforça agora esta necessidade de reduzir nos custos com pessoal.

O conselho de ministros aprovou esta sexta-feira a concessão de 250 milhões de euros, a primeira tranche.

A primeira tranche do financiamento do estado foi aprovada ontem em conselho de ministros. O acordo definitivo para o contrato de financiamento do Estado prevê um empréstimo até 946 milhões de euros, extensível em mais 254 milhões. No total, 1200 milhões de euros, acordados em sintonia com a Comissão Europeia.