Lucros do BCP com redução de 55% no primeiro semestre

O BCP registou lucros de 76 milhões de euros no primeiro semestre de 2019, uma diminuição de 55% face aos lucros de 169,8 milhões de euros no mesmo período de 2019, divulgou hoje o banco.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP assinala que obteve um "resultado líquido do grupo de 76,0 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, influenciado pelo contexto Covid-19".

Na conferência de imprensa de apresentação de resultados, que decorreu nas instalações do banco no Tagus Park, em Oeiras, distrito de Lisboa, o presidente executivo Miguel Maya referiu que o segundo trimestre do ano foi "verdadeiramente extraordinário" e "único" devido aos efeitos da pandemia de Covid-19.