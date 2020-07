O PS disse que a responsabilidade pela venda de património imobiliário do Novo Banco é também do Fundo de Resolução, gerido pelo Banco de Portugal, e da Comissão de Acompanhamento, presidida pelo Bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Os socialistas disseram que as suas entidades tiveram de autorizar as vendas e espera que a auditoria que estará pronta no fim do mês venha mostrar o filme dos acontecimentos.