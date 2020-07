Taxa de desemprego subiu para 7% em junho

A taxa de desemprego em Portugal, subiu, no mês de junho, para 7%, o que representa um agravamento de 1,1 pontos percentuais face a maio.

Os dados, ainda provisórios, foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE reviu ainda em alta o valor da taxa de desemprego de maio para 5,9% (os dados provisórios apontavam no mês passado para 5,5%), menos 0,4 pontos percentuais do que no mês precedente e menos 0,7 pontos do que há um ano.

O números mostram também que, face a fevereiro, há menos 155 mil empregos em Portugal, que terão sido destruídos pela pandemia.

A taxa de subutilização do trabalho também continua a subir a pique. Este indicador inclui desempregados, inativos e trabalhadores a tempo parcial de forma involuntária.

Em junho, representavam 15% da população portuguesa.

SIC

Défice de Portugal pode atingir os 9,2% do PIB este ano

A agência de notação financeira Moody's estima que o défice de Portugal atinja os 9,2% do PIB este ano e recupere apenas até aos 4,8 em 2021, segundo um relatório divulgado esta quarta-feira.

"A Moody's prevê que o défice geral do Governo chegará aos 9,2% do PIB em 2020 antes de reduzir para os 4,8% em 2021, com a atividade económica a retomar e os efeitos das medidas orçamentais mais pontuais a se afastarem", aponta a agência de notação.