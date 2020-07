O grupo Impresa, dono da SIC, conseguiu manter resultados positivos no primeiro semestre. Apesar do impacto da pandemia, teve lucros de 178 mil euros nos primeiros seis meses do ano, o que representa uma quebra de 95% face ao mesmo período do ano passado.

A justificar este valor está a diminuição das receitas com publicidade, que caíram 15% nos primeiros seis meses do ano.