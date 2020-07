O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caiu 10,1% no segundo trimestre do ano, a queda mais acentuada desde o início dos registos, foi hoje anunciado.

O instituto federal de estatística alemão (Destatis) disse que a queda foi mais do dobro da maior registada durante a crise financeira e económica de 2008 e 2009.

No primeiro trimestre do ano, o PIB da Alemanha caiu 2,2% em comparação com o último trimestre de 2019.