Ryanair contra ajuda de Estado à Sata. Companhia avança com queixa no Tribunal de Justiça da UE

A Ryanair vai avançar com uma queixa, junto do Tribunal Europeu, contra o auxílio de Estado à Sata no valor de 133 milhões de euros.

Em entrevista ao Expresso, a companhia irlandesa anunciou que vai reajustar a operação em Portugal já este inverno.

O responsável da companhia irlandesa faz duras críticas aos auxílios de Estado que as companhias aéreas têm vindo a receber para combater as quebras impostas pela pandemia. A Ryanair diz que os auxílios de estado são "uma vergonha" e um "enorme erro" para a concorrência a longo prazo.

Contactada pela SIC, a SATA não comenta as declarações do responsável pela Ryanair e prefere aguardar pelos desenvolvimentos do processo.