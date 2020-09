Novo lançamento da Apple. O relógio que monitoriza os níveis de oxigénio no sangue

APPLE INC

A Apple lançou o Apple Watch Series 6 que monitoriza os níveis de oxigénio presentes no sangue. O valor do novo modelo do relógio inteligente é de cerca de 336 euros, mas também há uma versão mais económica, um Apple Watch SE, que custa 235 euros.

A medição dos níveis de oxigénio é possível após a realização de uma análise que dura cerca de 15 segundos. Para isso, apenas tem de aceder à aplicação dedicada a essa funcionalidade.

No ecrã do novo relógio inteligente, os utilizadores podem personalizar vários detalhes, como escolher o estilo dos números, personalizar os fundos e associar os próprios Memoji.

Quanto à bracelete, a Apple tem uma nova versão disponível, as braceletes contínuas, que por serem elásticas não deixam qualquer marca no fecho. Pode encontrá-las em silicone e tecido.

O Apple Watch Series 6 é a edição do relógio que apresenta mais cores disponíveis. Pode encontrar em dourado, prateado, azul e vermelho.

O novo modelo do relógio inteligente vai estar disponível esta sexta-deira, dia 18, mas pode fazer a pré-compra já esta terça-feira.

Evento termina sem novo iPhone e deixa fãs desagradados

Os fãs da Apple recorreram esta terça-feira às redes sociais, em especial ao Twitter, para mostrar o seu desagrado perante o evento, onde foram apresentadas as novidades da empresa, que não incluíram um novo iPhone.

Na passada semana, a multinacional norte-americana anunciou que ia fazer uma apresentação no dia 15 de setembro, o que deixou os fãs com expectativas sobre o novo iPhone. Quando as expetativas não foram correspondidas, os internautas invadiram o Twitter para deixar memes e mensagens sobre a situação.