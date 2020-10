As Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa vão reunir-se para debater o tema "Reflexões e contributos das duas áreas metropolitanas para o plano de recuperação económico e social de Portugal 2020-2030".



O esboço do Plano de Recuperação e Resiliência prevê um investimento de 12,9 mil milhões de euros em resiliência e transição climática e digital.

A maior parte dos fundos, 3,2 milhões de euros, estão destinados à saúde e habitação.