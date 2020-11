A presidência alemã do Conselho da União Europeia anunciou que alcançou esta terça-feira "um acordo político" com os negociadores do Parlamento Europeu em torno do orçamento plurianual para 2021-2027, que será reforçado em 16 mil milhões de euros.

No entanto, a Hungria ameaça agora bloquear a aprovação final do quadro comunitário e do Fundo de Recuperação por causa do novo mecanismo do Estado de Direito.