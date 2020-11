Hungria e Polónia confirmam veto aos orçamentos europeus

Os primeiros-ministros da Hungria, Viktor Orbán, e da Polónia, Mateusz Morawiecki, confirmaram esta quinta-feira o veto aos orçamentos europeus, enquanto o pagamento dos fundos comunitários estiver condicionado ao cumprimento do Estado de Direito.

"A proposta atual não é aceitável para a Hungria", disse Orbán, após uma reunião em Budapeste com o seu homólogo polaco, acrescentando que "serviria para criar a primazia da maioria e não do direito".

Morawiecki, por sua vez, acrescentou que o veto se deve ao facto de a proposta de condicionamento ter "motivação política" e pode "levar à desintegração da União Europeia".

Os primeiros-ministros da Hungria, Viktor Órban, e da Polónia, Mateusz Morawiecki, estiveram reunidos em Budapeste para "coordenarem as posições" dos dois países na questão do orçamento da União Europeia (UE) e do plano de relançamento económico.

A reunião surge depois de, na semana passada, ambos os países terem vetado quer o orçamento plurianual quer o plano de relançamento na UE, condicionando a respetiva aprovação ao fim do mecanismo que os prova dos fundos no caso de violações aos Estado de Direito, como, entre outros, a justiça independente e políticas anticorrupção.