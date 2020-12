Bitcoin atinge o valor mais alto de sempre

A Bitcoin chegou pela primeira vez aos 20 mil dólares esta quarta-feira, o maior valor na sua história. Só este ano, a Bitcoin já valorizou mais de 170%.

A moeda virtual mais valiosa do mundo foi negociada a um preço de cerca de 20.600 dólares, de acordo com dados de mercado da Coin Metrics.

Vários analistas dizem que a bitcoin recebeu um impulso de grandes investidores como Paul Tudor Jones e Stanley Druckenmiller, que transferiram os seus ativos para a criptomoeda, ao mesmo tempo que empresas de tecnologia, como Square e MicroStrategy, investiram na bitcoin.

Em 2017, a bitcoin chegou a valer quase 20 mil dólares, caindo no ano seguinte para perto dos três mil dólares. Só em novembro deste ano é que a criptomoeda atingiu um novo máximo, alcançado os 19.873 dólares.

Segundo indicam investidores e analistas, o pico atingido este ano é diferente do de 2017. Há quatro anos atrás, a bitcoin subiu com base na especulação, ao contrário deste ano que o crescimento foi impulsionado pela compra institucional.

De acordo com a Forbes, os investidores estão cada vez mais otimistas em relação a 2021, com muitos a preverem uma constante subida do preço da moeda.

O pico atingido esta quarta-feira acontece depois de um relatório da agência Reuters dar conta de uma transferência de 675 milhões de dólares da Ruffer Investment Management para bitcoin.

No início do mês de dezembro, o bilionário e co-presidente de um dos maiores fundos de investimento do mundo, a Bridgewater Associates, admitiu que a bitcoin se estabeleceu no mercado como "uma alternativa de ativo semelhante ao ouro".

Apesar do otimismo, alguns peritos em bitcoin advertem os potenciais compradores. "A história traz um alerta para as pessoas que compram na maior alta de todos os tempos", disse o especialista no mercado Glen Goodman à Forbes.