Lesados do Banif em protesto simbólico cinco anos depois da resolução do banco

Os lesados do Banif juntaram-se num protesto simbólico em frente à Assembleia da República, em Lisboa.

Lançaram cinco balões para assinalar os cinco anos de resolução do Banco, que à data era detido maioritariamente pelo Estado, e para lembrar que aguardam por uma solução final que responda às reivindicações que apresentaram ao primeiro-ministro, António Costa.

A resolução deu origem a dois bancos: um banco bom, incorporado no Santander, e um banco mau, onde estão os lesados que, ainda sem data à vista para uma solução final, lembram as promessas que receberam.

O relatório da comissão de peritos independentes concluiu que foram encontrados indícios de práticas abusivas na venda de produtos financeiros adquiridos pelos lesados.

Ainda não há datas para uma resposta por parte do Estado, mas os lesados do Banif aguardam por uma proposta durante o primeiro semestre do próximo ano, com a expectativa de chegarem a uma solução idêntica à encontrada para os lesados do BES.