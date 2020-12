Aprovado aumento do salário mínimo nacional

O Governo aprovou esta terça-feira, em Conselho de Ministros, o aumento do salário mínimo nacional para 665 euros, mais 30 euros face ao que está em vigor.

O anúncio foi feito há instantes na habitual conferência de imprensa posterior à reunião do Governo.

"A decisão do aumento do SMN para 2021 no valor de 30 euros significa que o novo valor atingirá 665 euros durante o próximo ano, dando sequência ao que tem sido o percurso de aumento sustentado do salário mínimo e é um passo na concretização do que está no programa do Governo com vista a atingir 750 euros no final da legislatura, em 2023", disse Gabriel Bastos, secretário de Estado da Segurança Social.