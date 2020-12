Elon Musk revela que tentou vender Tesla à Apple

O fundador da Tesla, Elon Musk, considerou "estranho, se verdade" a notícia sobre o suposto projeto da Apple para produzir veículos elétricos e revelou que tentou no passado vender a sua empresa à gigante tecnológica.

Elon Musk revelou que "nos dias mais sombrios do programa 'Model 3'" entrou em contacto com o administrador executivo (CEO) da Apple, Tim Cook, para discutir a possibilidade daquela empresa comprar a Tesla, por "um décimo do valor atual".

"Ele recusou a aceitar uma reunião", acrescentou Musk, citado na terça-feira pela agência EFE.

O empresário e CEO da Tesla mostrou-se surpreendido com a informação avançada nas últimas horas de que a Apple está a desenvolver um veículo elétrico, baseado num novo tipo de design de bateria 'radical', que reduziria custos e ampliaria a gama de veículos.

A imprensa norte-americana adianta que a bateria a utilizar pela Apple tem um design 'monocélula', o que permitiria a introdução de mais 'material ativo' e seria feita com lítio e fosfato de ferro por ter menor tendência a sobreaquecer, tornando-a mais segura.

Elon Musk apontou que a Tesla "já está a utilizar fosfato de ferro para carros de médio porte produzidos na fábrica em Xangai" e que "uma única célula é eletroquimicamente impossível, pois a tensão máxima é cerca de cem vezes mais baixa".

"Talvez ele quisessem dizer que as células se unem, como a nossa bateria estrutural?", questionou.

Relatórios sobre o projeto para o carro elétrico da Apple, conhecido como 'Projeto Titan', alvo de rumores há anos, indicam que a empresa conhecida pela produção de iPhones e iPads estaria interessada em produzir um veículo autónomo para consumo de massas.

Mas a gigante tecnológica pode também decidir abandonar o projeto de produção para vender apenas a tecnologia desenvolvida a construtores já existentes.

Uma das opções da Apple é a produção de um veículo com a canadiana Magna, maior produtora mundial de componentes automóvel, que desenha e monta veículos para fabricantes como a BMW.

A divulgação destas informações sobre o projeto da Apple surge num momento em que as ações da Tesla atingem máximos históricos.

Esta terça-feira, fecharam com um valor de 640,3 dólares (525,94 euros) por ação, o que permite ser a empresa de construção automóvel mundial com maior valor de mercado, superando amplamente empresas como Toyota ou Volkswagen.