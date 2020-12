O que vai mudar com o novo Orçamento do Estado?

O Orçamento do Estado entra em vigor no primeiro dia do ano. Ao contrário dos anos anteriores, não se esperam grandes aumentos: em alguns casos os preços vão descer e os rendimentos mais baixos vão subir.

Marcelo Rebelo de Sousa já deu luz verde ao OE2021, que tinha sido aprovado previamente na Assembleia da República.

Saiba o que vai mudar:

A eletricidade vai baixar 0,6% no mercado regulado

O IVA da luz desce para 13% nos primeiros 100kWh de cada mês

Nos transportes públicos não haverá aumentos, exceto no Alfa Pendular que sobe 0,5%

As portagens devem manter os preços, exceto na A22, A23, A24 e A25 que vão ter descontos entre os 50 e os 75%

As rendas das casas e das lojas não terão aumentos na maioria dos casos

As pensões mais baixas vão ter um aumento de 10 euros

O salário mínimo sobe 30 euros para os 665 euros por mês

As tabelas de retenção na fonte vão ser alteradas: a maioria dos contribuintes vão receber mais todos os meses, mas os reembolsos do IRS 2022 será menor

