Apoios às empresas devem começar a chegar em fevereiro

O Governo prevê que os apoios criados para mitigar o impacto económico da pandemia nas empresas comecem a chegar já no próximo mês.



Em entrevista ao Jornal Negócios, o ministro da Economia avançou que será atribuído um apoio extra no âmbito do programa Apoiar para compensar os custos do encerramento das empresas neste novo confinamento. Será recebido juntamente com o apoio relativo ao 4º trimestre e terá um valor idêntico.

Também em fevereiro começam a abrir as candidaturas para o apoio às rendas.

Empresários aplaudem reforço dos apoios, mas lembram empresas não abrangidas pelas medidas