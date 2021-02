Jeff Bezos deixa liderança da Amazon. Andy Jassy será o sucessor

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, vai deixar a liderança executiva da empresa no final do ano. Andy Jassy é quem vai assumir o cargo. Bezos passará a ser o presidente executivo do conselho da Amazon.

Jassy está na Amazon desde 1997 e liderava a Amazon Web Services desde o início, responsável por grande parte do lucro da empresa.

“Estou muito contente por anunciar que no terceiro trimestre farei a transição para presidente executivo do conselho da Amazon e Andy Jassy vai tornar-se CEO”, disse Bezos numa comunicação aos funcionários. “Na função de presidente executivo pretendo concentrar as minhas energias e atenção em novos produtos e iniciativas. Andy é conhecido dentro da empresa e está na Amazon há quase tanto tempo quanto eu. Ele vai ser um líder notável e tem toda a minha confiança.”

Nesse comunicado, segundo a NBC News, Bezos considera que este é o "momento ideal para esta transição".