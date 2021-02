PIB encolheu 7,6% em 2020. É a maior recessão dos últimos 50 anos

A pandemia empurrou a economia portuguesa para uma queda histórica.

O PIB do ano passado encolheu 7,6% em relação a 2019. É a maior recessão da economia portuguesa dos últimos 50 anos.

Os efeitos da pandemia começaram a sentir-se a partir da segunda quinzena de março e o PIB recuou 2,4% logo no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2019.

O Estado de Emergência prolongou-se até maio e o PIB afundou 16,4% no trimestre seguinte. Entre junho e agosto houve um alívio das medidas restritivas e o PIB recuperou no terceiro trimestre.

2020 terminou com novas medidas restritivas em vigor, mas o PIB até cresceu 0,4% em relação ao trimestre anterior. No entanto, recuou 5,9% em comparação com os últimos três meses de 2019.

A queda de 7,6% do PIB traduz-se num rombo superior a 16 mil milhões de euros na economia portuguesa, valor que pagava de uma só vez a injeção de capital na TAP, os resgastes do Novo Banco, Banif e BPN.

O ministro da Economia fala numa quebra significativa.

