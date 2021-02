TAP. Salários acima dos 1.330 euros vão sofrer corte de 25%

Os trabalhadores da TAP só vão ter um corte nos salários a partir dos 1.330 euros. Inicialmente, previu-se que poderiam começar nos 900 euros.



Todavia, as negociações entre os sindicatos e a administração da empresa, que estão praticamente fechadas, permitiram subir o valor e proteger os salários mais baixos.

PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DA TAP

O plano de reestruturação da TAP, entregue em Bruxelas em 10 de dezembro, prevê a suspensão dos acordos de empresa, medida sem a qual, de acordo com o ministro Pedro Nuno Santos, não seria possível fazer a reestruturação da transportadora aérea.

O documento entregue à Comissão Europeia prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas.

O plano prevê, ainda, a redução de 25% da massa salarial do grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.